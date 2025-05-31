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        Bakan Tekin, Van'da Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nde çağrı yanıtladı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 20 Haziran'dan önce tatil edilmesi talebine ilişkin, "Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:06
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        Bakan Tekin, Van'da Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nde çağrı yanıtladı:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 20 Haziran'dan önce tatil edilmesi talebine ilişkin, "Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız." dedi.

        Bakan Tekin, Van'daki programları kapsamında 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin ardından Erciş'te depremzedelere destek olmak amacıyla Bakanlığınca açılan ve 150 personelin çalıştığı Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini (MEBİM) ziyaret etti.

        Merkezdeki çalışmalarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney'den bilgi alan Tekin, daha sonra bilgisayar başına geçerek gelen bir çağrıyı yanıtladı.

        Tekin, çağrı merkezini arayan bir kadının okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi talebine ilişkin şu yanıtı verdi:

        "Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık."

        Erken tatilin yol açacağı olumsuzluklara da değinen Tekin, şunları aktardı:

        "Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak. Veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun."

        Bakan Tekin ayrıca, sonuçları dün açıklanan, dünya çapında bağımsız bir firma olan Contact Center World organizasyonunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 2025 yılı için yaptığı yarışmada "en iyi iletişim merkezi" kategorisinde altın madalya kazarak Yunanistan'da gerçekleştirilecek dünya finallerine katılmaya hak kazanan çağrı merkezi personelini tebrik etti.

        Çağrı merkezi çalışanlarıyla sohbet eden Tekin'e, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve kurum amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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