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        Van'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

        Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:35
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        Van'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak
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        Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda daha rahat seyahat yapmaları için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, vatandaşlar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı mor otobüslerinden 6-9 Haziran'da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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