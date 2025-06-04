Van'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Bu kapsamda, vatandaşlar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı mor otobüslerinden 6-9 Haziran'da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda daha rahat seyahat yapmaları için çalışma başlatıldı.

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