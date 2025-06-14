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        Van'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:12
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        Van'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Özbeyli Mahallesi'nde Kadir Celayir'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, 14 yaşındaki Mehmet Celayir hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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