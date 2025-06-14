Van'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, kırsal Özbeyli Mahallesi'nde Kadir Celayir'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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