Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın ele geçirildi
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın, kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın, kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 7 kilogram külçe altın, 4 bin 56 paket sigara, 20 litre etil alkol, 515 puro, ses ve görüntü kaydedici cihaz (kopya düzeneği), dekont ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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