Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın ele geçirildi

Operasyonlarda 7 kilogram külçe altın, 4 bin 56 paket sigara, 20 litre etil alkol, 515 puro, ses ve görüntü kaydedici cihaz (kopya düzeneği), dekont ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.

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