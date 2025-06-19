Almanya'da yaşayan kalp hastası, Van'da sağlığına kavuştu

EMRE ILIKAN - Almanya'da yaşayan ve kalp damarı tıkanan 59 yaşındaki Hüseyin Karaaslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde damar içi ultrason görüntüleme cihazıyla (IVUS) yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 7 kez anjiyo olan üç çocuk babası Karaaslan, nefes darlığı, yürüme güçlüğü, ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerinin artması üzerine hastaneye müracaat etti.

Münih'teki hastanede açık kalp ameliyatı önerilen Ispartalı Almanya vatandaşı Karaaslan, bu öneriyi kabul etmeyerek internet üzerinden Türkiye'deki hastane ve doktorları araştırdı.

Sosyal medya platformunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan'ın ameliyatlarına denk gelen Karaaslan, Erdoğan'ın ameliyat ettiği hastalarla ve doktorla iletişime geçti.

Gerek Doç. Dr. Erdoğan'ın daveti gerekse sosyal medyadan bağlantı kurduğu hastaların tavsiyesiyle kente gelmeye karar veren Karaaslan'a, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tetkik yapıldı.

Hastanın stent takılı sağ kalp damarının tıkalı olduğunu tespit eden Doç. Dr. Erdoğan ve ekibi, damar içi ultrason görüntüleme cihazıyla damarda oluşan tıkanıklığı açarak Karaaslan'ın uzun süredir yaşadığı şikayetlerden kurtulmasını sağladı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından servise alınan Karaaslan, tedavisi sonrası taburcu edildi. - "Operasyonumuz başarılı geçti" Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Erdoğan, AA muhabirine, daha önce 7 kez anjiyo olan hastanın sağ kalp damarında tıkanma tespit ettiklerini söyledi. Damar tıkanıklığını modern teknolojiyle açtıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu tür hastalarda öncelikle damar içi ultrason görüntüleme cihazını kullanarak stentin içine bakıyoruz. Stentin içindeki tıkanıklık sebebini ortadan kaldırmadıkça sürekli tekrarlar. Hastamıza Almanya'da stent tıkanıklığından dolayı sürekli anjiyo yapılarak müdahaleler yapılmış. IVUS yöntemiyle damarların içine baktık. Stentin sürekli tıkanmasına neden olan durumu saptayıp ortadan kaldırdık. Teknoloji bu alanda çok gelişti. Merkezimizde bu yöntemleri rahatlıkla kullanıyoruz. Bıçaklı balonların yardımıyla tıkanıklığın olduğu damarı açtık. İlaçlı balonlarla tedavisini yaptık. Ameliyat 4 saat sürdü. Damar çok sıkıntılıydı. Tek seansta bitirdik. Operasyonumuz başarılı geçti. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."