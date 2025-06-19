Çaldıran'da fidan dikimi yapıldı

Bakan, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Öğrencileri her alanda geleceğe hazırladıklarını ifade eden Bakan, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, evlatlarımızla birlikte büyüyecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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