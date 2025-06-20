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        Van'da jandarma timleri 64 bin 124 öğrencinin gönlüne dokundu

        EMRE ILIKAN - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 868 okulu ziyaret ederek, dağıttıkları hediyeler ve verdikleri eğitimle öğrencilerin hem bilinçlenmelerini sağladı hem de gönüllerine dokundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:19
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        Van'da jandarma timleri 64 bin 124 öğrencinin gönlüne dokundu
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        EMRE ILIKAN - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 868 okulu ziyaret ederek, dağıttıkları hediyeler ve verdikleri eğitimle öğrencilerin hem bilinçlenmelerini sağladı hem de gönüllerine dokundu.

        Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan jandarma görevlileri, sorumluluk bölgelerindeki kırsal yerleşim yerlerini de sürekli ziyaret ederek yöre halkıyla bir araya geliyor.

        Kilometrelerce yol kat ederek okullarda ve mahallelerde buluştukları öğrencilere kırtasiye malzemeleri, kitap, bayrak, oyuncak ve kıyafet hediye ederek onlarla sıcak bir iletişim kuran jandarma personeli, farklı alanlarda eğitimler de vererek çocukların kendilerini geliştirmelerini sağlıyor.

        Yürüttükleri çalışmalarla çocukların gönlünde farklı bir yer edinen jandarma ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 64 bin 124 çocuğa ulaşarak hem hediyeler dağıttı hem de eğitim faaliyetlerine katılmalarını sağladı.

        Son olarak Gürpınar ilçesine bağlı Hoşab Mahallesi'nde 320 öğrencisi bulunan Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden jandarma görevlileri, sohbet ettikleri öğrencilere jandarmanın görevleri, trafik ve asayiş hizmetleri, sosyal medya kullanımı konularında bilgi verdi, hediyeler dağıttı.

        - "Jandarmayı sevmelerini sağlamayı amaçlıyoruz"

        Van İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Onur Akyüz, AA muhabirine, sorumluluk bölgelerinde 670 ilkokul, 178 ortaokul, 20 lisenin bulunduğunu söyledi.

        Okullarda eğitim öğretim yılı içinde düzenli olarak bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını belirten Akyüz, şöyle devam etti:

        "Öğrencilerin bilinçlendirilmesi, korunması ve haklarını öğrenmeleri amacıyla planlanmış faaliyetlerle toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Okullarımıza yaptığımız ziyaretlerde öğrencilerimizle vakit geçirerek sosyal bir çevre oluşturuyor, jandarmayı sevmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluk alanımızda 868 okul ve 64 bin 124 öğrenci bulunmaktadır. Bu okulların tamamını İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği olarak ziyaret ettik. Jandarma personeli tarafından öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler icra etmekteyiz."

        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan jandarma personellerince öğrencileri korumaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Akyüz, "Eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine jandarmanın tanıtımı ve akran zorbalığı konularında bilgilendirmeler yapıldı, 'Tim Jandarma' çizgi filmi izletildi." dedi.

        - "Öğrencilerin sosyal medya kullanımında bilinçli davranmaları son derece önemli"

        Sosyal medyanın günümüzde hayatın bir parçası haline geldiğini aktaran Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Lise öğrencilerine yönelik sosyal medya kullanımı, güvenliği ve bilinci konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Okulların bu alandaki rolünü anlatmak ve öğrencilerimizin dijital dünyada güvende olmaları için atılan olumlu adımları vurgulamak, odak noktamızın korkutmak yerine bilinçlendirmek, yasaklamak yerine doğru kullanımı teşvik etmek olduğuna ilişkin bilgilendirmeler yapılmaktadır. İlkokuldan lise düzeyine kadar olan öğrencilerin sosyal medya kullanımında bilinçli davranmaları, hem kişisel güvenlikleri hem de dijital kimliklerini sağlıklı bir şekilde inşa edebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu yaş grubundaki bireylerin, çevrimiçi ortamlarda karşılaşabilecekleri siber zorbalık, kişisel bilgi paylaşımı ve dijital bağımlılık gibi riskler konusunda bilinçlendirilmesi, onları dijital dünyada daha güvenli ve sorumlu bireyler haline getirecektir."

        Akyüz, okul servis araçlarını ve sürücüleri sürekli denetleyerek trafik kuralları konusunda bilgilendirdiklerini de ifade ederek, "Okul önü ve çevresinde icra edilen devriye faaliyetleriyle öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği için çalışmaktayız. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında genel trafik kuralları, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar ve emniyet kemeri kullanımı hakkında eğitimler verilmektedir." diye konuştu.

        - "Çalışmayı çok faydalı ve önemli görüyoruz"

        Hoşab Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Başyardımcısı Azizhan Altuntaş ise jandarmanın bilgilendirici faaliyetlerini çok anlamlı bulduklarını ifade etti.

        Bu tür çalışmaların sık sık yapılması gerektiğini dile getiren Altuntaş, "Jandarmamız öğrencilerimizi bilgilendiriyor. Öğrencilerimiz istismar, akran zorbalığı, sosyal medya kullanımı gibi konularda bilinçleniyor. Öğrencilerimizin aracılığıyla velililerimiz de bilinçleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Sekizinci sınıf öğrencisi Yaren Turan da "Jandarma hakkında bilgiler edindik. Sorularımızı cevapladılar. Trafik güvenliği gibi konularda eğitim aldık. Jandarmalar geçen yıl da okulumuzu ziyaret etmişti. Bize hediyeler getirdiler. Emeklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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