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        Van'da okulda başlatılan kampanyayla tedavisi yapılan serebral palsili öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı

        Van'da öğretmen ve öğrencilerin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımla tedavisi yapılan serebral palsili (beyin felci) 17 yaşındaki Elif Eylül Gültekin, İpekyolu Van Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:19
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        Van'da okulda başlatılan kampanyayla tedavisi yapılan serebral palsili öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı
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        Van'da öğretmen ve öğrencilerin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımla tedavisi yapılan serebral palsili (beyin felci) 17 yaşındaki Elif Eylül Gültekin, İpekyolu Van Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        İpekyolu ilçesindeki Buzhane Mahallesi'nde yaşayan Şahin ve Zeynep Gültekin'in çocuklarından 17 yaşındaki Elif Eylül ile 16 yaşındaki kardeşi Gülperi Gültekin serebral palsili olarak dünyaya geldi.

        Kızlarının iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber eden fakat olumlu sonuç alamayan aile, hasta kardeşlerin Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olabileceğini öğrendi.

        Aileye destek olmak amacıyla İpekyolu Van Anadolu Lisesi Müdürü Dilaver Dindar, kimya öğretmeni Ozan Sağır ve rehberlik öğretmeni İrem Miray Balcı tarafından geçen yıl yardım kampanyası başlatıldı.

        Bu kapsamda öğretmen, öğrenci ve idarecilerin, hayırseverlerin de desteğiyle topladığı yardımla Elif Eylül Gültekin'in iki ameliyatı yaptırıldı.

        Başarılı geçen ameliyatlar sayesinde destek alarak yürümeye başlayan ve evde aldığı eğitimle liseyi tamamlayan Gültekin için okul müdürü ve öğretmenleri tarafından önceki gün mezuniyet töreni düzenlendi.

        Okula getirilen Gültekin, cübbe ve kep giydi, öğretmenleri ile ailesinin katıldığı törende kep attı.

        Diplomasını okul müdürü Dindar'dan alan Gültekin, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

        Dindar, serebral palsili kardeşler için geçen yıl başlattıkları kampanyaya öğrencilerin harçlıklarıyla destek verdiğini söyledi.

        Kampanya sayesinde tedavi olan Gültekin'i mezun ettiklerini dile getiren Dindar, "Yapılan ameliyatlar sayesinde Elif kızımız artık destek alarak yürüyebiliyor. Bu yıl Elif Eylül ile birlikte 270 öğrencimizi mezun ettik. Diplomalarını aldılar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Elif Eylül ile kız kardeşinin iyileşmesi için başlattığımız kampanyaya destek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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