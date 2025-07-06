Van'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, 1438 paket kaçak sigara, 10 cep telefonu, av tüfeği, 52 fişek, 3 pasaport ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 8 ayrı operasyon düzenlendi.

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