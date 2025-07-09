Van'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan minibüs şoförü, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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