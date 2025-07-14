Van'ı "sağlık üssü" haline getirecek şehir hastanesi için çalışmalar başladı

ORHAN SAĞLAM - Van'ın Edremit ilçesinde şehir hastanesi kurulması amacıyla bünyesinde 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunan 800 yataklı yeni hastane binası inşa ediliyor.

Son zamanlarda önemli sağlık yatırımlarının planlandığı kentte, "Van Şehir Hastanesi"nin yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Edremit'teki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanındaki 240 bin metrekare alanda 800 yataklı yeni hastane binası projelendirildi.

Bünyesinde 210 ek poliklinik, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane yer alan binanın kazı çalışmalarına başlandı.

3 yıl içinde tamamlanması planlanan binanın, 1500 yataklı olan mevcut hastane binasıyla birleştirilip şehir hastanesi statüsüne kavuşturulması planlanıyor.

Toplam 410 bin metrekare kapalı alan ve 2300 yatak kapasitesine sahip şehir hastanesinde, kentin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da sağlık hizmeti verilmesi ve Van'ın "sağlık üssü" haline getirilmesi hedefleniyor.

- "Yatak sayımızı 2 bin 300'e yükselteceğiz"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AA muhabirine, Van Şehir Hastanesi kampüsünde kazı çalışmalarının başladığını belirtti.

Vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya ve bu hizmetin kalitesini artırmaya gayret ettiklerini ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Yapılacak bina, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 240 bin metrekare alana, 800 yataklı ek bir hastane olarak planlandı. Bu hastanenin bitmesiyle mevcut 1500 olan yatak sayımızı 2 bin 300'e yükselterek hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Proje bittikten sonra Van Şehir Hastanesi kampüsü kapalı alan olarak yaklaşık 410 bin metrekareye ulaşacak. İçinde 210 ek poliklinik, 168 yoğun bakım ünitesi, 40 ameliyathane, 5 anjiyo ünitesi ve son teknolojiyle kullanılan cihazlarla onkoloji merkezimiz bulunacak."

Kentin sağlık yatırımları bakımından önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Tosun, "Hastane projesi bittikten sonra uygun bir alanda fizik tedavi ve palyatif bakım merkezi oluşturup yaşlı ve diğer hastalarımıza daha kaliteli tedavi hizmeti sunacağız. Kampüs içinde 50 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz var. Bununla birlikte cezaevlerinde olan adli psikiyatri hastalarımızı artık il dışına göndermeyeceğiz, çevre illerden de bu hastaları Van'a kabul edeceğiz." dedi.