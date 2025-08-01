Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da öğrenciler yaz tatilini DENEYAP atölyelerinde geçiriyor

        NEVZAT UMUT UZEL/NAZLI TİMUR - Van'da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde açılan yaz okuluna gelen 179 öğrenci, yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik ve havacılık gibi alanlarda eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:10 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da öğrenciler yaz tatilini DENEYAP atölyelerinde geçiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVZAT UMUT UZEL/NAZLI TİMUR - Van'da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde açılan yaz okuluna gelen 179 öğrenci, yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik ve havacılık gibi alanlarda eğitim alıyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle gençlik merkezlerinde başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, teknoloji meraklısı öğrencileri ağırlıyor.

        Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki gençlik merkezlerinde açılan yaz okuluna gelen 179 öğrenci, robotik kodlama, tasarım ve üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji ve mobil uygulama gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor.

        Yaz tatillerini atölyelerde uzman öğretmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim alarak değerlendiren öğrenciler, teknolojinin inceliklerini öğrendikten sonra tasarladıkları başarılı projelerle TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılıyor.

        - "Gençlerin savunma sanayisinde yer alabileceğine inanıyoruz"

        İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, AA muhabirine, öğrencilerin atölyelerde teknolojiyle buluştuğunu söyledi.

        Lise ve ortaokul öğrencilerine teknolojiyle ilgili tüm eğitimlerin verildiğini belirten Yamanyurt, "Uzun zamandır sürdürdüğümüz DENEYAP atölyelerinde, milli teknoloji hamlesiyle öğrencilerimizle eğitimlerimiz devam ediyor. Lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere uzman eğitmenler tarafından ders alıyor. Öğrencilerimiz iki grup şeklinde eğitim alıyor. Atölyelerden mezun olan gençlerin ileride daha iyi yerlere geleceğini ve özellikle savunma sanayisinde yer alabileceğine inanıyoruz." dedi.

        Atölyelerde eğitim alan öğrencilerin sınavlar neticesinde seçildiğini anlatan Yamanyurt, şunları kaydetti:

        "Sınavı kazanan öğrencilerimiz, 3 yıl boyunca atölyelerimizde eğitim görüyor. Burada öğrencilerimizin teknolojiyle buluşması ve alanında uzman eğitmenler tarafından dersler verilmesi değerli. Geçen yıl ilk öğrencilerimizi mezun ettik. Öğrencilerimizin burada eğitimlerini tamamladıktan sonra takımlar dönemine geçiyor. Takımlar döneminde ekip olarak projelerini tamamlayan gençler mezun oluyor. Burada eğitim alan öğrencilerimiz TEKNOFEST yarışlarına katılıyor. Gençlik merkezimizi ve takımlarını orada temsil ediyor."

        - "Prototip üretmeyi, yazılım ve programlamayı öğrendik"

        Ailesinin yönlendirmesiyle atölyeyle tanıştığını belirten 10. sınıf öğrencisi Rojin Gözden ise "Annemin tavsiyesiyle sınava girdim ve atölyeye girdim. Teknolojiyle ilgili bazı çalışmalar yapmak ve eğitim görmek istiyordum. Şu an proje grubumla çalışma yürütüyoruz. İleride yazılımla alakalı bir bölüme gitmek istediğim için buradaki eğitim çok önemli. Eğitmenlerimiz bize her konuda çok yardımcı oluyor. Tasarım aşamasından prototip aşamasına kadar birçok imkan sağlanıyor." diye konuştu.

        Atölyede bir yıldır eğitim alan 9. sınıf öğrencisi Muhammed Usame Yıldız da "Gördüğümüz eğitim sayesinde prototip üretmeyi, yazılım ve programlamayı öğrendik. Bu sene TÜBİTAK Türkiye bölge finallerine bir video oyunu ile katıldım. Eğitmenlerimiz yazılım ve tasarım konusunda yardımcı oldular. Buraya farklı okullardan gelen öğrenciler sayesinde sosyal bir ortam oluşuyor. Projeler hakkında konuşuyoruz ve keyifli zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Hurda demirlerden yapılan "Van Gölü Canavarı" heykeli 350 bin liradan satıl...
        Hurda demirlerden yapılan "Van Gölü Canavarı" heykeli 350 bin liradan satıl...
        Van'da yaşlılar için gezi programı düzenledi
        Van'da yaşlılar için gezi programı düzenledi
        Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı turizme kazandırılıyor
        Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı turizme kazandırılıyor
        Van Gölü, Güneydoğu'da serinlik arayanların uğrak noktası oldu
        Van Gölü, Güneydoğu'da serinlik arayanların uğrak noktası oldu
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, spor tesislerini inceledi
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, spor tesislerini inceledi
        Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı
        Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı