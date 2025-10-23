Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van depreminin on dördüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 644 kişiyi rahmetle andıklarını belirtti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının halen yüreklerindi hissettiklerini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"İlimizde yaşanan, şehrimizi ve aziz milletimizi derinden etkileyen 2011 depremlerinin yanında asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanılan afetler sonrası yaraların sarılması adına seferber olan, yardımseverliği ve dayanışma duygusuyla tüm dünyaya örnek aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum."

Deprem bölgesinde yer alan Van'da deprem felaketlerini en az hasarla atlatmak için yapılan tüm inşa işlemlerinde gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini vurgulayan Balcı, "Kendini bize sürekli hatırlatan depremi unutmamamız gerektiğini ve her zaman deprem gibi doğal afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, memleketimizin ve aziz milletimizin benzer acıları yaşamamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.