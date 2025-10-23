Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van depreminin on dördüncü yılı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van depreminin on dördüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van depreminin on dördüncü yılı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van depreminin on dördüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 644 kişiyi rahmetle andıklarını belirtti.

        Depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının halen yüreklerindi hissettiklerini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "İlimizde yaşanan, şehrimizi ve aziz milletimizi derinden etkileyen 2011 depremlerinin yanında asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanılan afetler sonrası yaraların sarılması adına seferber olan, yardımseverliği ve dayanışma duygusuyla tüm dünyaya örnek aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum."

        Deprem bölgesinde yer alan Van'da deprem felaketlerini en az hasarla atlatmak için yapılan tüm inşa işlemlerinde gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini vurgulayan Balcı, "Kendini bize sürekli hatırlatan depremi unutmamamız gerektiğini ve her zaman deprem gibi doğal afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, memleketimizin ve aziz milletimizin benzer acıları yaşamamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Çaldıran Kaymakamı Bakan, vatandaşlarla buluştu
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, vatandaşlarla buluştu
        Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
        Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
        Depremin yıktığı mahallenin sakinleri şimdi yeni evlerinde güvenle oturuyor
        Depremin yıktığı mahallenin sakinleri şimdi yeni evlerinde güvenle oturuyor
        Akademisyenlerin Doğu'da deprem üretme potansiyeli olan 5 fay hattındaki ar...
        Akademisyenlerin Doğu'da deprem üretme potansiyeli olan 5 fay hattındaki ar...
        Van'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
        Van'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
        Van'da 7 bin 937 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Van'da 7 bin 937 paket kaçak sigara ele geçirildi