Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde afet tatbikatı yapıldı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla afet tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde afet tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla afet tatbikatı yapıldı.

        Hastane Afet Planı Başkanı ve Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ile Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşan'ın katılımıyla toplantı salonunda "Afet Yönetim Merkezi" oluşturulduktan sonra tatbikata geçildi.

        Senaryo gereği, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye getirildi.

        Hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde yaralılar tedavi altına alındı. Durumu ağır olanlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Başhekim Karaman, basın mensuplarına, hastane personelinin acil durumlara karşı bilgi ve becerilerini artırmak ve hastane içindeki güvenlik önlemlerini test etmek amacıyla tatbikat düzenlendiklerini söyledi.

        Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

        "Bu tatbikatlar söz konusu afetlerde oluşacak birtakım olumsuzlukların giderilmesinde çok etkili oluyor. Bu tür olaylarda hazırlıklı, eğitimli ve farkında olmak hayat kurtarır. Tatbikat kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bir patlamada hastanemize yaralıların intikali, kriz anında müdahale, hastaların sevkiyatı ve tedavilerinin düzenlenmesi gibi eğitim tatbikatı yapıldı. Destek veren UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü ile personelimize teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Van'da "cross linking" tedaviyle görme kaybının önüne geçiliyor
        Van'da "cross linking" tedaviyle görme kaybının önüne geçiliyor
        Van'daki Erçek Gölü 30 yılda 6 kilometrekare alan kaybetti
        Van'daki Erçek Gölü 30 yılda 6 kilometrekare alan kaybetti
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp ilçe başkanlarıyla buluştu
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp ilçe başkanlarıyla buluştu
        Vangücü Kadın Futbol Takımı, üst lig için destek bekliyor
        Vangücü Kadın Futbol Takımı, üst lig için destek bekliyor
        Muradiye'de 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Muradiye'de 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi