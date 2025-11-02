Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ yataklarına "palyeli" önlem

ÖZKAN BİLGİN - Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de çığ düşmesi sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolundaki iki çığ yatağında kar kütlelerinin hızını düşürmek için "palye" adı verilen setler kazıldı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve her yıl kış mevsiminde sürücüleri endişelendiren Van-Bahçesaray kara yolunda 5 yıl önce düşen iki çığ, büyük acıların yaşanmasına neden oldu.

Kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen iki çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından benzer acıların yaşanmaması için yol, her yıl kışın trafiğe kapatılıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce bu yıl başlatılan önlemler kapsamında sık sık çığların düştüğü iki büyük yatakta kar kütlelerinin hızını düşürmek için "palye" adı verilen derin ve geniş setler kazıldı.

Çığ yataklarına kar seviyesini gösteren direkler yerleştiren ekipler, tüm hava şartlarında kayıt alabilme özelliğine sahip kameralarla da bölgedeki kar hareketliliğini 7/24 izleyebilecek.