Yüksekova'da jandarma ve polis ekipleri, KADES'i anlattı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattı, uygulamayı telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oldu.
Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için başlatılan çalışma çerçevesinde ekipler, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya geldi.
Kadınlara broşür dağıtan ekipler, şiddet durumunda izlenmesi gereken adımlar ve güvenlik birimlerine ulaşma yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.
Kadınlara KADES'i anlatan ekipler, uygulamayı telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oldu.
