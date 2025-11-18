Habertürk
        Başkale'de Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

        Başkale'de Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

        Van'ın Başkale ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:43 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:43
        Başkale'de Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
        Van'ın Başkale ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.

        Yavuzlar Mahallesi'nde yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kanyon, doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

        Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni rotası olmaya aday olan kanyon, zengin bitki örtüsü, temiz suyu ve havasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

        Doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzara sunan kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

