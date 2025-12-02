Van'ın iki ilçesinde kar yağdı
Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde kar etkili oldu.
Muradiye'de gece hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü.
Etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, araçların üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Çaldıran'da da kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
