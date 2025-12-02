Habertürk
        Van'ın iki ilçesinde kar yağdı

        Van'ın iki ilçesinde kar yağdı

        Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:03 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:03
        Van'ın iki ilçesinde kar yağdı
        Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde kar etkili oldu.

        Muradiye'de gece hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü.

        Etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

        Güne karla uyanan vatandaşlar, araçların üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        Çaldıran'da da kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

