        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İmaj Altyapı Vanspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:19
        İmaj Altyapı Vanspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        İmaj Altyapı Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Van Atatürk Şehit Stadyumu'nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından dar alanda pas ve top saklama çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

        Hakan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

        Bir önceki turda 19 yaş altı takımı oyuncularından kurulu bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

        "O turu da geçmesini bildik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kupa öncelikli hedefimiz değil ama bu tür maçlarda hem maç eksiği olan hem de maç eksikliklerini tamamlamasını beklediğimiz oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz. Öncelik kupa değil ama kupa maçları da çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz."

        Takım kaptanlarından Medeni Bingöl ise "Trabzonspor güçlü bir rakip. Kadromuzda sakat arkadaşlarımız var fakat biz Vanspor'u en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz. Futbol bu, ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ben de Vanlıyım. Yıllar önce Vanspor, Trabzonspor karşısında bir galibiyet almıştı. Yine aynısı yaşanırsa ve golü ben atarsam çok mutlu olacağım. Golü de taraftarımıza armağan etmek isterim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

