        Van Haberleri

        Van'da merada koyun otlatan çobanlar kara yakalandı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar, ova ve merada yüzlerce küçükbaş hayvanı otlatan çobanlara zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        02.12.2025 - 16:21
        Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar, ova ve merada yüzlerce küçükbaş hayvanı otlatan çobanlara zor anlar yaşattı.

        İlçede sabah aralıklarla yağan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

        Çaldıran Ovası ve merada küçükbaş hayvanları otlatan çobanlar, kar yağışına yakalandı.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kırsal alanda hayvanları otlatmakta zorlanan çobanlar, sisin de etkili olmasıyla zor anlar yaşadı.

        Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Muradiye ilçesinde de sürücüler ilerlemekte zorlandı, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        Bazı noktalarda ağaç dallarında biriken kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

