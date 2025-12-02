Van'da merada koyun otlatan çobanlar kara yakalandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar, ova ve merada yüzlerce küçükbaş hayvanı otlatan çobanlara zor anlar yaşattı.
İlçede sabah aralıklarla yağan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.
Çaldıran Ovası ve merada küçükbaş hayvanları otlatan çobanlar, kar yağışına yakalandı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kırsal alanda hayvanları otlatmakta zorlanan çobanlar, sisin de etkili olmasıyla zor anlar yaşadı.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Muradiye ilçesinde de sürücüler ilerlemekte zorlandı, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Bazı noktalarda ağaç dallarında biriken kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
