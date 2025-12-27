Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

        Bahçesaray Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

        Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

        İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!

        Benzer Haberler

        Van'da beklenen kar geldi: Kent merkezi beyaza büründü
        Van'da beklenen kar geldi: Kent merkezi beyaza büründü
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Van'da incelemelerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Van'da incelemelerde bulundu
        MHP Van il teşkilatından İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na ziyaret
        MHP Van il teşkilatından İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na ziyaret
        Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'da silah ele geçirildi
        Van'da silah ele geçirildi
        Çaldıran'da bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Çaldıran'da bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi