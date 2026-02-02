Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Annesi öldükten sonra sahip çıkarak büyüttüğü koyunla arkadaş oldu

        Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Nimet Eşref'in, annesi öldükten sonra besleyip büyüttüğü koyunla kurduğu bağ, görenlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:30
        Kuşdağı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Eşref ailesine ait koyun, doğumdan kısa süre sonra telef oldu.

        Annesini kaybeden kuzuya sahip çıkan aile bireylerinden Nimet Eşref, "Karakız" adını verdiği kuzuyu özenle besleyip büyüttü.

        Zamanla Eşref'e alışan koyun ile genç kız arasında oluşan bağ, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

        Fırsat buldukça koyunla zaman geçiren Eşref, "Karakız"ın yaylada doğduktan sonra annesini kaybettiğini söyledi.

        Kuzunun sürekli annesini aradığını ve bundan çok etkilendiğini belirten Eşref, "Küçüktü, beslenemiyordu. Anne sütü olmadan olmuyordu. Ben de süt veriyordum. Bazen ekmek yediriyordum. Köyde bana 'Esmer kız' diyorlardı. Koyunun adı da 'Karakız' olunca 'Esmer Kız ile Karakız'ın hikayesi' diye anılmaya başladık. Aramızda farklı bir bağ oluştu." diye konuştu.

        Hayvan sevgisinin farklı bir duygu olduğunu anlatan Eşref, "Sesimi duyduğu anda yanıma geliyor. Ben yokken kapı pencere kenarında beni bekliyor. Her sabah onu görmeden güne başlayamıyorum. Artık birbirimize alıştık." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

