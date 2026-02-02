Annesi öldükten sonra sahip çıkarak büyüttüğü koyunla arkadaş oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Nimet Eşref'in, annesi öldükten sonra besleyip büyüttüğü koyunla kurduğu bağ, görenlerin ilgisini çekiyor.



Kuşdağı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Eşref ailesine ait koyun, doğumdan kısa süre sonra telef oldu.



Annesini kaybeden kuzuya sahip çıkan aile bireylerinden Nimet Eşref, "Karakız" adını verdiği kuzuyu özenle besleyip büyüttü.



Zamanla Eşref'e alışan koyun ile genç kız arasında oluşan bağ, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.



Fırsat buldukça koyunla zaman geçiren Eşref, "Karakız"ın yaylada doğduktan sonra annesini kaybettiğini söyledi.



Kuzunun sürekli annesini aradığını ve bundan çok etkilendiğini belirten Eşref, "Küçüktü, beslenemiyordu. Anne sütü olmadan olmuyordu. Ben de süt veriyordum. Bazen ekmek yediriyordum. Köyde bana 'Esmer kız' diyorlardı. Koyunun adı da 'Karakız' olunca 'Esmer Kız ile Karakız'ın hikayesi' diye anılmaya başladık. Aramızda farklı bir bağ oluştu." diye konuştu.



Hayvan sevgisinin farklı bir duygu olduğunu anlatan Eşref, "Sesimi duyduğu anda yanıma geliyor. Ben yokken kapı pencere kenarında beni bekliyor. Her sabah onu görmeden güne başlayamıyorum. Artık birbirimize alıştık." dedi.







