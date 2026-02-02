Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Van'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Van'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 18:41 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Van'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Van'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

        Yayman, ilk olarak Van Valiliğini ziyaret etti, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile görüştü.

        Ardından Beşyol Meydanı'nda esnafla bir araya gelen Yayman, vatandaşlarla sohbet etti, Berat Kandili'ni kutladı.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Yayman, İl Başkanı Abdulahat Arvas'tan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Yayman'a AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Van'da yaban hayvanları unutulmadı
        Van'da yaban hayvanları unutulmadı
        Van'da atıklar sanata dönüşüyor
        Van'da atıklar sanata dönüşüyor
        Annesi öldükten sonra sahip çıkarak büyüttüğü koyunla arkadaş oldu
        Annesi öldükten sonra sahip çıkarak büyüttüğü koyunla arkadaş oldu
        Van otlu peyniri hem sofralık hem hediyelik olarak tercih ediliyor
        Van otlu peyniri hem sofralık hem hediyelik olarak tercih ediliyor
        Van'da 15 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'da 15 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde devir teslim töreni
        Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde devir teslim töreni