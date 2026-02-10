Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da kaçak avcılık yapan kişiye 29 bin 746 lira ceza verildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avcılık yapan kişiye 29 bin 746 lira ceza uygulandı.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:18 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:18
        Van'da kaçak avcılık yapan kişiye 29 bin 746 lira ceza verildi
        Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avcılık yapan kişiye 29 bin 746 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçikıran Mahallesi'nde E.Ç'yi kaçak avladığı yaban tavşanını temizlediği sırada suçüstü yakaladı.

        Ekipler, E.Ç'ye kaçak avcılık yaptığı gerekçesiyle 29 bin 746 lira idari ceza uyguladı.

        ​​​​​​​Ele geçirilen yaban tavşanı ve avda kullanılan teknik şartlara aykırı yarı otomatik av tüfeği, Erciş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

