Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da polis ve öğrenciler "kitap tahlili" etkinliğinde buluşuyor

        Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere okuma alışkanlığı ve analiz becerisi kazandırmak amacıyla belli aralıklarla kitap tahlili etkinliği düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da polis ve öğrenciler "kitap tahlili" etkinliğinde buluşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere okuma alışkanlığı ve analiz becerisi kazandırmak amacıyla belli aralıklarla kitap tahlili etkinliği düzenliyor.

        Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polisler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında belirlenen tarihlerde öğrencilerle bir araya gelerek tavsiye edilen kitapları okuyup analiz ediyor.

        Kitaplarla dolu kafede okudukları kitapları yorumlayan öğrenciler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem analiz etme becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

        Kent genelindeki 5 okuldan 10'ar kişilik öğrenci grupları oluşturan polisler, toplamda 50 öğrenciyle belli aralıklarla bir araya gelerek kitap tahlilleri yapıyor.

        Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli Komiser Zehra Sarıbaş, AA muhabirine, öğrencilerle kitap tahlili gerçekleştirdikten sonra kitapları öğrencilere hediye ettiklerini söyledi.

        Projedeki öğrenci sayısını daha da artırmak istediklerini belirten Sarıbaş, "Şu anda 50 öğrencimizle devam ediyoruz. Proje kapsamında çocukları sosyal medyadaki zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları daha sosyokültürel etkinliklerde buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Öğrencilerden 12 yaşındaki Muhammet Enes Öge ise "Kitabımı bir haftada bitirdim ve özetini çıkardım. Polis ağabey ve ablalarımızla kitabı tahlil ettik. Bize kitaptaki kısımlarla alakalı sorular sordular. Biz de soruları cevapladık. Böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için polislerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Off-road ekibi çığdan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
        Off-road ekibi çığdan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
        Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Van kırsalında 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi
        Van kırsalında 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi
        Başkale'de ilk teravih namazı kılındı
        Başkale'de ilk teravih namazı kılındı
        Van'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
        Van'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi