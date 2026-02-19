Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı

        Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Giriş: 19.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:27
        Van ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
        Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.


        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Hakkari'de ise İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde dün kar nedeniyle kapanan 79 yerleşim yerinden 78'i ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

        Ekipler, Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamadı.

        Mezraya ulaşımın sağlanması için en kısa sürede çalışma başlatılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

