14 yaşındaki Serkan’ın öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı

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Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan T.’nin öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı.

Erciş ilçesinde evden ayrıldıktan sonra cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan T.’nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 çocuğu gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen çocuklardan C.K. tutuklanırken, İ.T. ve H.İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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AKŞAM 17:04

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