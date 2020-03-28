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Van’da il idare kurulu korona virüs gündemiyle toplandı

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, il idare kurulu toplandı.

Van’da il idare kurulu korona virüs gündemiyle toplandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, il idare kurulu toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla kurulan il idare kurulu toplantısı yapılıyor. Vali Mehmet Emin Bilmez'in başkanlık ettiği toplantıda salgının başlamasından bu yana alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşülüyor.
Kurul toplantısına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu, Edremit ve Tuşba Belediye Başkanları, AFAD İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve İl Defterdarı katıldı. Kurul toplantısında alınan kararların, kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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