Van Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin koronavirüs tedbirleri altında yapılıyor (3)

MAŞALYAN: AYASOFYA BİR BARIŞ SEMBOLÜ OLABİLİR

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, 1,5 saat süren ayin sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Maşalyan, Akdamar Adası ile aynı ismi taşıyan kilisede bu yıl 8'inci ayini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü her insan için inanç dünyası hayatın en önemli değerlerinden bir tanesidir. İnsanlar inançları için yaşarlar. İnançları onların hayatlarına anlam verir ve gerektiğinde inançları için canlarını feda ederler. Biz bugün Van'ın en güzel kilisesinde yılda bir yapılan ibadet için bizlere tüm olanakları sağlayan devlet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her türlü kolaylığı bize sağlıyorlar, Allah isterse gelecek yıl tekrar burada halkla beraber, pandemiden kurtulmuş olarak ibadetimizi yerine getirmeyi nasip eder bize. 82 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Kilisenin duvarlarına yazı yazanlar gibi bazen münferit olaylar oluyor. Geçenlerde birisi kilisenin kapısındaki haçı sökmüştü. Ama onlarla ilgili gerekli önlemler derhal alındı. Her türlü önlemi alınarak kiliselerimizde ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

`AYASOFYA CAMİSİ BİR BARIŞ SEMBOLÜ OLABİLİR'

Bir gazetecinin, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması yönünde sorulan soruya Maşalyan, "Biz görüşümüzü yazılı olarak bildirdik. Elbette ibadethaneler, ibadethane olmalı ve başka bir amaca hizmet etmesi ikincil olmalı. Ayasofya da bir barış sembolü olabilir. Biz demiştik ki, aslında kilise, cami ve müze olan bir anıt yapılır. Dünya barışı için daha güzel bir resim olabilirdi. Eğer orada Hristiyanlara da bir köşe tahsis edilseydi onlar da ibadetlerini yapmak isterdi. Biz cami olarak kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz. Bu pandemi belasından ne kadar insanlık çabuk kurtulursa, günlük normal hayatımıza dönmeyi arzuluyoruz. Bunun için de özel dua ettik. Ülkemize, cumhuriyetimize ve devletimize teşekkür ediyoruz. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Bir sorunumuz olduğunda devletimizin en üst makamlarında bizi muhatap alırlar. Dertlerimizi kolaylıkla iletebiliyoruz. Onun için müteşekkiriz" diye konuştu.

'ANADOLU MEDENİYETLERİ, HER ZAMAN BÜTÜN İNANÇLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ

Ayini izleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ermeni Patrikhanesi arasında imzalanan protokol gereği her yıl Eylül ayının ikinci Pazar'ında ayin yapıldığını ifade ederek, "Bu sene de 8'incisi düzenlendi. Ayinin güven ve huzur içerisinde inşa edilebilmesi için her türlü hazırlığı yaptık. Çok az sayıda Ermeni grubu burada ayini gerçekleştirdi. Bu ayin canlı yayınlandı, bütün dünya izledi. Tarih boyunca Anadolu medeniyeti bütün inançlara saygı duymuş, 1100 yıllık kilise Van'da dimdik hala ayakta. Burada ibadetlerini özgürce icra etmektedirler. Anadolu medeniyetleri her zaman bütün inançlara ev sahipliği yapmış ve eserlerini kendi eserleri gibi saklayıp, bugünlere getirmiştir. Onun için bu ayinde görev alan bütün güvenlik görevlileri ve personellere teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-09-06 15:35:52



