Çatak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Çatak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkan Vekili Cihan Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, İlçe Milli eğitim müdürü Abdulkadir Sancaklı, okul müdürleri, şehit yakınları, kolluk kuvvetleri, kamu kurum kuruluş, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekildi. Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından sonra erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.