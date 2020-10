Vanlı kürekçilerden 2 Türkiye üçüncülüğü

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Takımı sporcuları, Sakarya’da yapılan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Yarışmalarında 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonu 2020 faaliyet programı kapsamında 2627 Eylül 2020 tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasında Van’ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Takımı sporcularının tamamı öncelikle finallere kalarak önemli bir performans ortaya koydu. Sonrasında ise Yusuf Noyan ile Yusuf Baz ikilisi U19 C 2X kategorisinde 1 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazanırken, zorlu geçen yarışmaların ikinci gününde ise Emircan Atay ve Yusuf Baz ikilisi de C 2x erkekler kategorisinde 1 Türkiye üçüncülüğü madalyasının sahibi oldu.

Van’a 2 farklı kategoride Türkiye üçüncülüğü madalyası ile dönmeyi başaran sporcu ve antrenörleri tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 3 gün boyunca devam eden zorlu yarışmada gösterdikleri performans ve başarılarından dolayı kürek takımı sporcularına bundan sonraki yarışlarda başarılar diledi. İnanç, “Türkiye Kürek Federasyonumuz tarafından yapılan ve ülkemizin en büyük spor kulüplerinden sporcuların katılımlarıyla 3 gün boyunca zorlu ve çekişmeli yarışmaların yapıldığı Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sonunda önemli başarılara imza atarak ilimizi en iyi şekilde temsil eden ve 2 farklı kategoride 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandıran sporcu kardeşlerimizi ve antrenörümüzü bir kez daha yürekten kutluyoruz. İlimizde son zamanlarda başarı çıtasını her geçen gün biraz daha yukarılara çıkaran kürek takımımızın başarıları bizleri gerçek anlamda mutlu ediyor. İnanıyoruz ki sporcularımız kazandıkları bu bronz madalyaları, ileriki tarihlerde katılacakları yarışmalar sonunda altın madalyaya dönüştüreceklerdir. Bu vesileyle Türkiye Kürek Şampiyonasında ortaya koymuş oldukları başarılarından dolayı sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyor, bundan sonraki yarışmalarda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Antrenörü Taner Demir ise “Sporcularımız kendi kategorilerinde katıldıkları yarışmaların tamamında çok iyi performans sergilediler. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle belirli bir süre zor şartlarda yapmış olduğumuz çalışmalarımızın neticesinde bizlerden çok daha iyi şartlarda olan rakiplerimizi geride bırakarak, bu yarışlara katılım sağladığımız 3 sporcumuzun tamamı da finallere kalarak önemli bir başarıya imza attı. Yarışmanın ikinci gününde ise ilimize farklı kategorilerde 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah bu mutluluğumuzu ileriki tarihlerde yapılacak olan yarışmalar sonunda birincilik kürsüsüne çıkarak taçlandıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde su sporlarına ve kürek branşının gelişmesine büyük katkı sağlayan başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

