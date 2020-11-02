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2 bin 800 rakımda İzmir’e ‘geçmiş olsun’ dilekleri Vanlı dağcılar İzmir için tırmandı

İHA

2 bin 800 rakımda İzmir’e ‘geçmiş olsun’ dilekleri Vanlı dağcılar İzmir için tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, İzmir’de meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta cuma günü İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye’nin dört bir köşesinden İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla yardımlar giderken, ‘İzmir yanındayız’ mesajları yağıyor. Farklı etkinlikler amacıyla bölgedeki dağlara tırmanış gerçekleştiren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri ise bu kez 2 bin 800 rakımlı küçük Erek Dağı zirvesine İzmir için tırmandı. 35 kişilik dağcı ekip, çıktıkları zirvede “İzmir yanındayız, acınızı paylaşıyoruz” şeklinde mesaj gönderdi.

“İzmir, sizi çok iyi anlıyoruz”
Küçük Erek Dağı zirvesinde açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 2011 yılında Van depreminde aynı acıyı yaşadıklarını anımsattı. “Acınız acımızdır, evimiz evinizdir” çağrısında bulunan Başkan Demez, “Van halkı olarak 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında 2 deprem yaşadık. Depremin acısını, yalnızlığını çok iyi biliyoruz. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. İzmir, sizi çok iyi anlıyoruz. Van halkı olarak yanınızdayız. 35 kişilik bir ekip olarak Vadi Doğa Sporları Kulübü 2 bin 800 rakıma sahip bir etkinlik gerçekleştirdik. Sizleri unutmayacağız, yanınızdayız, acınızı kalbimizin en derin yerinde hissediyoruz. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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