Vali Bilmez: “Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu” Van’da 2020 yılının faaliyet raporu açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez: “Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu” Van’da 2020 yılının faaliyet raporu açıklandı

İHA

Vali Bilmez: “Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu” Van’da 2020 yılının faaliyet raporu açıklandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, açıkladığı 2020 yılı faaliyet raporunda ailelerin desteğiyle 36 teröristin ikna olduğunu söyledi.
Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Bilmez, 2020 yılında kentte güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar, asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili rakamları açıkladı. Van Valisi Bilmez, 2020 yılının acıların ve afetlerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirtti. Peş peşe doğal afet ve kaza gibi olayların hepsinin 2020 yılında yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, “2020 yılının Şubat 4 ve 5 tarihinde Bahçesaray yolu üzerinde 2 çığ meydana geldi. Meydana gelen çığda 42 vatandaşımız şehit oldu. Çığ faciasındaki cenazelerimizi ararken, 23 mart tarihinde merkezi İran’ın Hoy kentinde bir deprem meydana geldi ve bu depremde de Saray ve Başkale ilçemizde ciddi anlamda etkili oldu. Başkale’de 19, Saray ilçesinde 6 köyümüz etkilendi. Bu depremde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 67 vatandaşımız da yaralandı. Haziran ayının başlarında bir deprem daha yaşadık. Bu depremde de Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerimiz etkilendi. Daha sonra bir deniz kazası meydana geldi. Göçmenleri taşıyan teknenin 27 Haziran tarihinde Çarpanak Adası’nın açıklarında batması sonucu gölden, dipten ve yüzeyden 61 göçmenin cesedi çıkarıldı. 15 Temmuz tarihinde ise görevden dönen emniyet teşkilatına ait uçağın Artos Dağına çarpması sonucu 7 genç arkadaşımız şehit oldular” dedi.

“Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu”
Emniyet ve jandarma birimlerinin terör örgütleriyle mücadele faaliyetlerinin ve operasyonların ciddi anlamda devam ettiğini belirten Vali Bilmez, “2020 yılında 244 operasyon yapıldı. 22 terörist etkisiz hale getirilirken 9 terörist ise sağ ele geçirildi. Ailelerin desteğiyle 36 terörist ikna oldu. Şu anda 622 aileyle çocuklarının geri dönmesi için ikna çalışmalarız devam etmektedir. Terör olaylarında 677 kişiye işlem yapıldı. Bunlardan 129 kişi tutuklandı 514 kişi de serbest bırakıldı” şeklinde konuştu.

“5 ton 622 kilo 647 gram eroin maddesi ele geçirildi”
Narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerinde bin 299 olay yaşandığını ifade eden Bilmez, “Bu olaylardan bin 735 şüpheli yakalandı ve bunlardan 342 kişi ise tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadelede 5 ton 622 kilo 647 gram eroin maddesi, 738 kilo 548 gram metamfetamin, bir ton 281 kilo 637 gram esrar, 254 kilo 394 gram afyon sakızı, bir ton 560 kilo 142 gram kenevir, 2 milyon 21 bin 313 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi” diye konuştu.

“43 milyon 675 bin 555 lira trafik cezası kesildi”
Bu yıl 8 ölümlü ve bin 132 yaralanmalı trafik kazasının meydanda geldiğini bildiren Vali Bilmez, “Trafik kazalarında 10 kişi öldü ve 2 bin 136 kişi ise yaralandı. Diğer taraftan trafik denetimlerinde 104 bin kişiye ceza uygulandı. İl genelinde 43 milyon 675 bin 555 lira trafik cezası kesildi” dedi.
Özellikle insan kaçakçılığında geçiş noktasında olan Van'ın olaylarla anıldığını belirten Vali Bilmez, 2020 yılında 93 bin 615 kaçak göçmenin Van'ı güzergah olarak kullandığını kaydetti. Bilmez, son bir yıl içinde 503 olayın yaşandığını bu olaylarda 580 organizatörün yakalandığını ve bunlardan 227 kişinin tutuklandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalp krizi geçiren kadının imdadına helikopter yetişti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren kadının imdadına helikopter ...
Van’da yılbaşı öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Van’da yılbaşı öncesi sıkı denetim
İşitme engelli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İşitme engelli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
Van’da kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Van’da kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
Van TSO’dan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere tablet
YEREL HABERLER Van TSO’dan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ...
AK Parti’li Gülaçar’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Gülaçar’dan yeni yıl mesajı
Zabıta ekipleri bir yılda 5 bin 763 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri bir yılda 5 bin 763 olaya müdahale ...
Vanlı iş adamı Bayram’dan 2020 yılı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Vanlı iş adamı Bayram’dan 2020 yılı değerlendirmesi
Başkan Akman’dan CHP’li belediyelerin oluşturmak istedikleri suni gündeme tepki
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan CHP’li belediyelerin oluşturmak ...
Teslim olan kadın terörist, ailesiyle buluşturuldu
YEREL HABERLER Teslim olan kadın terörist, ailesiyle buluşturuldu
4B Yazılım’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER 4B Yazılım’dan yeni yıl mesajı
Teslim olan PKK’lı ailesiyle buluştu
YEREL HABERLER Teslim olan PKK’lı ailesiyle buluştu
Başkan Ensari'den yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari'den yeni yıl mesajı
Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı
Başkan Say’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan yeni yıl mesajı
Gülaçar: "Tarımda ilk sıralarda olmak hayal değil"
YEREL HABERLER Gülaçar: "Tarımda ilk sıralarda olmak hayal değil"
Van'da kalp krizi geçiren kadın, polis helikopteri ile sağlık ekiplerine ulaştırıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da kalp krizi geçiren kadın, polis helikopteri ...
Çaldıran’da kayak sezonu açıldı
YEREL HABERLER Çaldıran’da kayak sezonu açıldı
Van polisi kalp krizi geçiren vatandaş için seferber oldu
YEREL HABERLER Van polisi kalp krizi geçiren vatandaş için seferber ...
Başkale’de 48 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 48 kilogram eroin ele geçirildi
Başkan Vekili Sinan Aslan’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Vekili Sinan Aslan’dan yeni yıl mesajı
Vali Bilmez’den yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den yeni yıl mesajı
Urartu Göz 2021 yılında hizmetlerine devam edecek
YEREL HABERLER Urartu Göz 2021 yılında hizmetlerine devam edecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X