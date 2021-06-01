Lastiği patlayan minibüs devrildi: 8 yaralı

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Van’ın İpekyolu ilçesinde lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erçek ile Karagündüz mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 V 0008 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 12 yolcudan yaralanan 8’i ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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