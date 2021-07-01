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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tanış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Başkan Tanış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, mahalle ziyaretleri kapsamında Kırkgeçit, Örmeli, Karakaş ve Bağrıyanık mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında Karakaş Mahallesi'nde yürütülen parke taşı çalışmalarını sokak sokak gezerek yerinde incelen Başkan Tanış, ilgili müdürlerden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Tanış, okul idarecilerinden okullar hakkında bilgi alarak eksiklerinin giderilmesi için çalışma başlatılacağını ifade etti. Öğrencilerle de bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Başkan Tanış, daha sonra yol güzergâhında bulunan Kırkgeçit Karakolu ve güvenlik noktalarında görevli personellerle bir araya geldi.
İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Tanış, tüm belediye birimlerin sahada hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Daha önce belediye eliyle hizmetin gitmedi mahalleler başta olmak üzere birçok noktada çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tanış, “Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Bu kapsamda da göreve geldiğimiz günden bu yana şiar edildiğimiz ‘Gidilmedik yol, adım atmadık mahalle bırakmayacağız’ düsturuyla en ücra mahallesinden en yakın mahallesini karış karış gezmeye devam ediyoruz. Gönül belediyeciliğinin varlığını tüm mahallelerimizde eksiksiz bir şekilde yansıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda da ilçemizde yıllardır eksikliği hissedilen parke taşında göreve geldiğimiz günden bu yana rekor üstüne rekor kırıyoruz. Yaptığımız ek ihalelerle birlikte toplamda yılsonuna kadar 930 bin metrekare parke taşını yollarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken bir yandan da kırsal mahallerimizi ihmal etmiyoruz. Hizmet için göreve geldik. Gürpınar Belediyesi olarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisindeyiz. Her şey gelişen ve kalkınan bir Gürpınar için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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