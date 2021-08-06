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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara seminer

İHA

Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara seminer

Van Büyükşehir Belediyesi, “Ecdadımız Kur’an ile Buluşuyor” projesi kapsamında kadınlara yönelik seminer düzenledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Gençlik Eğitim Akademisi Derneğinin ortaklaşa düzenlediği “Ecdadımız Kur’an ile Buluşuyor” projesi kapsamında kadınlara seminer verildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen seminere Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ katılımcılara Kur’an okuma, Peygamberimizin hayatı ve İslam ahlakı gibi konularda bilgiler verdi. Proje kapsamında kentte yaşayan gönüllü gençler, 65 üstü yaşlıların evlerine giderek Kur’anı Kerim eğitimi veriyor.
Yapılan seminer, soru ve cevap bölümüyle sonlanırken, program sonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Dr. Ömer Demirbağ’a teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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