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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti MKYK Üyesi Külünk Bahçesaray’da

İHA

AK Parti MKYK Üyesi Külünk Bahçesaray’da

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın organizasyonuyla AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk ilçe halkıyla buluştu.
Başkan Cumali Sabırlı’nın daveti üzerine Bahçesaray’a gelen Metin Külünk, ilk olarak Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulunun konferans salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye’de yaşanan güncel konulara değinen Metin Külünk, daha sonra 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişinin defnedildiği Sündüz Şehitliğini ziyaret ederek dua etti. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle de bir araya gelerek kaynak kitap ve tablet desteğinde bulunan Külünk, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.
Açıklamalarda bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı Metin Külünk’ü ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dava adamı Metin Külünk ağabeyimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Cumhurbaşkanımız ile birlikte yola çıkan ve bugüne kadar ülkemizin geleceği için değişik makamlarda görev alan Metin Külünk büyüğümüzün yol göstericiliğinde durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara değinen ve yoğun ilgi gören AK Parti MKYK Üyemiz Metin Külünk’e bizi kırmayarak geldiği için teşekkür ederiz” dedi.

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