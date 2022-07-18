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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadenizliler Van’da bir araya gelerek doyasıya eğlendiler

İHA

Karadenizliler Van’da bir araya gelerek doyasıya eğlendiler

Van’n Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'nde yaşayan Çaykaralılar, bu yıl beşincisini düzenledikleri "Dönerdereliler Buluşma ve Dayanışma" etkinliğinde doyasıya eğlendiler.
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi’nden 1965 yılında Van’ın Özalp ilçesine bağlı Dönerdere ve Emek mahallelerine yerleşen Trabzonlu ailelerin bazıları, yıllar içinde hayat koşullarından dolayı başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere başka illere göç etti. Hasret gidermek için 12 yıl önce mahalle sakinlerinden Abdullah Genel'in öncülüğünde "1. Pilav Şenliği" adı altında bir etkinlik başlatıldı. Etkinliğe katılım fazla olunca bunu geleneksel hale getirdiler. 4 yıl üst üste yapılan şenliklere bazı nedenler ve pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalındı. Pandemi tedbirleri kaldırıldıktan sonra bu yıl kalınan yerden devam etme kararı alındı.
Aylar önce duyurusu yapılan ve organizasyonunu Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı ve köylülerin desteği ile bu yıl 5’incisi düzenlenen Dönerdereliler Buluşma ve Dayanışma etkinliğine Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer, Van YYÜ Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Musa Gençcelep, İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, Uzungöl Birlik A.Ş. Yönetim Kurlu Başkanı İdris Akyüz, Emek Mahalle Muhtarı Abdullah Korkmaz, bazı çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda Karadenizli katıldı. Şenlikte Karadenizliler, kendi yörelerine has oyunları oynayarak davetlilere unutulmaz bir gün yaşattılar.

"5 tesisin açılışı gerçekleştirildi"
Program içerisinde ise Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılan süt ürünleri üretim tesisi, sosyal tesisler, çiftçi eğitim ve dinlenme lokali, tandır evi ve fırın, un fabrikası modernizasyonunun açılışı Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ve protokol tarafından düzenlenen törenle hizmete açıldı.

“Bu gün yerel olsak da önümüzdeki yıllarda ulusal marka olmanın mücadelesini veriyor olacağız”
Uzungöl’de ikamet eden eğitimci, öğretmen Hilmi Kanık’ın sunuculuğunu yaptığı programın açılış konuşmasını Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Turgay Özbek yaptı. Özbek, 1965 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinin Uzungöl beldesinden Dönerdere Mahallesi’ne göç ettiklerini, hemşerilerinin birbirleriyle hasret gidermek ve Karadeniz kültürünü bulundukları yerlerde yaşamak ve yaşatmak amacı ile 2010 yılından bu yana belli aralıklarla geleneksel olarak yaz şenlikleri düzenlediklerini anımsattı. Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplu açılış töreni ve 5. Dönerdereliler Buluşma ve Dayanışma etkinliklerinde çerçevesinde hemşerileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Özbek, “Biliyorsunuz 1965 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinin Uzungöl beldesinden Dönerdere Mahallesi’ne geldik. O gün bu gün hep birlikte el ele omuz omuza vererek 1966 yılında kurduğumuz kooperatifimizi bu günlere getirmeye çalıştık. O günkü şartlarda kurulan o dönemin teknolojisinin eskimesiyle birlikte yeni bir teknolojiyle Avrupa Birliği standartlarına uygun bir tesis kurma ihtiyacı doğdu. Bu nedenle devletin destekleri ile yeni yapılan ve modernizasyonu tamamlanan tesislerimizin bu gün bu şenlikler çerçevesinde açılışını da yaptık. Bu nedenle bizi yalnız bırakmayan Uzungöl’deki hemşerilerimize, Van’da çeşitli sebeplerden dolayı görev yapan hemşerilerimize ve Dönerdere Mahallesi halkına teşekkür ediyorum. Burada bir avuç insanın başka coğrafyadan başka bir coğrafyaya gelip omuz omuza vererek neler yapacağını ortaya koyması bakımından çok değerli bir çalışma oldu. İnşallah daha ileride vizyonumuzu ve misyonumuzu yeniden Türkiye’nin şartlarına göre güncelleyerek bu gün yerel olsak da önümüzdeki yıllarda ulusal marka olmanın mücadelesini veriyor olacağız” dedi.
Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, “Bizim böyle bir daveti hele hele çok uzak yerden gelip de burada bu kadar güzel işleri yapan hemşerilerimizin yanında bulunmamak bu bize yakışmazdı. Dolayısıyla biz gerçekten yıllar öncesinden yaklaşık 650 kilometrelik mesafeden Van’ın en ücra bir köşesine, böyle bir yerde kendilerini kabullendirip buradaki yerli halkından da bu insanları gönülden kabullenmeleri ve bu kabulden sonra yaptıkları güzel işlere şahit olduk. Ben sadece bu mahallede de değil, Van’da bulunan bütün hemşerilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah çok daha güzel yerlere geleceklerini düşünüyorum. Biz Uzungöl halkı olarak, STK’lar oralar her zaman buradayız. Biz gün hemşerilerimizin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Ben tekrar kooperatif başkanımızın nezdinde bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmalar ve tesis açılışından sonra eğlence kısmına geçildi. Karadenizliler, etkinlikte sahne alan Kemençe sanatçısı Dursun Akyüz, Klavye sanatçısı Erol Akyüz, solist Ahmet Karaca, Kaval virtiözü Nurettin Kahveci'nin performansları ile unutulmaz bir gün geçirdiler.

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