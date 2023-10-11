Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü - Haberler

        Van-İran sınırında yapılan beton duvarın 145 kilometresi tamamlandı

        Yasa dışı geçişlerin önlenmesi için Van-İran sınırında başlatılan duvar örülme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bölgeye şu ana kadar 145 kilometrelik duvar örüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Van'ın İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı.

        2

        Beton duvarın üzerine 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor.

        3

        Çaldıran ilçesinde başlatılıp, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçeleri hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ile akıllı kule çalışmaları sürüyor.

        4

        Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinin sınır hattında yapılması planlanan 180 kilometrelik beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı.

        5

        Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına yerleştiriliyor.

        6

        Çalışmalarda, şu ana kadar güzergahtaki birçok mayın tarlası da temizlendi. Öte yandan yıl sonuna kadar duvar uzunluğunun 180 kilometreye çıkarılacağı, geri kalan 115 kilometrelik bölümün ise gelecek yıl tamamlanacağı belirtiliyor.

        7

        SINIR HATTINDA KUŞ UÇURTMUYORLAR

        Kaçak göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi için beton duvarın üzerine ayrıca 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor.

        8

        Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede sıkı güvenlik önlemleri de alınıyor. Jandarma, hudut birlikleri ve özel hareket polisleri duvarın örüldüğü bölgelerde 24 saat boyunca görev yaparak, bölgede kuş uçurtmuyor.

        9

        39 BİN 773 KAÇAK GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

        Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler gibi teknolojik imkanları kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor. Güvenlik güçleri, ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelip, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini engellemeye çalışıyor.

        10

        Güvenlik güçleri, sınır hattında ve kent içinde yakaladıkları göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Termal kameralar ile yapılan tespitler sonucu güvenlik güçlerince 2023'ün ilk 5 ayında 39 bin 773 düzensiz göçmenin Van üzerinden yurda girişi de engellendi.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        #haberler
        #van
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı