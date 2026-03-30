Van kedilerinde B kan grubunun daha baskın olduğu belirlendi

Van YYÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Özkan ile yüksek lisans öğrencisi veteriner hekim Büşra Karabulut, Van kedilerinde kan nakillerinin doğru yapılması ve hastalıkların daha iyi teşhis edilmesi amacıyla kan gruplarının belirlenmesine yönelik 2 yıl önce çalışma başlattı.

Veteriner fakültesi lisans öğrencilerinin de destek verdiği çalışmada, Kedi Villası'nda koruma altında bulunan 80 kediden kan örnekleri alındı.

Üniversitenin hayvan hastanesi laboratuvarında bulunan son teknolojik cihazlarla tek tek analiz edilen örneklerde kedilerden yüzde 40'ının A, yüzde 60'ının B grubu olduğu belirlendi.

REKLAM

Bu araştırmayla, Van kedilerinin popülasyonunun korunması ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesine yönelik çalışmalara katkı sunulması hedefleniyor.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Özkan, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Van kedileriyle ilgili bilimsel çalışmaların devam ettiğini, kendisinin de yüzlerce çalışma ve projede yer aldığını söyledi.

Farklı yaş, cinsiyet ve göz renklerine sahip Van kedilerinde kan gruplarının belirlenmesine yönelik çalışma yürüttüklerini ifade eden Özkan, ayrıca bu kan gruplarının hastalıklarla ilişkisi ve genetik özellikleri üzerine araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Yapılan çalışmalara göre dünyadaki kedilerde A, B ve AB olmak üzere üç kan grubunun bulunduğu ve A grubunun daha yaygın olduğu bilgisini paylaşan Özkan, kedilerin kan grubunda negatif ya da pozitiflik özelliğinin bulunmadığını dile getirdi.

Kedilerin kan grubunun bilinmesinin tedavi süreçlerine olumlu katkı sunacağını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

REKLAM

"Van kedileriyle ilgili yaptığımız çalışmada B kan grubuna sahip Van kedilerinin sayısının daha fazla olduğunu tespit ettik, ayrıca nadir görülen AB kan grubuna sahip bir kediye rastlamadık. Bu da bizim için dikkat çekici sonuçlardan biri oldu. Kedilerde de kan nakli gerektiren durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kan grubunun belirlenmesi, bu tür durumlarda uygun kanın verilmesini sağlayarak tedavinin doğru şekilde yapılmasına olanak tanıyacak. Van kedisi, önemli kedi ırklarından biridir. Hem dünya hem ülkemiz hem de ilimiz için büyük bir değere sahip. Van kedileriyle ilgili bilimsel çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doktora ve yüksek lisans tezlerinde, Van kedilerinin özellikleri ve hastalıklarıyla ilgili detaylı araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmamızı 4 ay içinde tamamlayarak bilimsel olarak yayımlanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz."

Öğrencilerle de uygulamalar yaptıklarını, bilgilerini paylaştıklarını anlatan Özkan, "Temel amacımız, fakültemizden yeterli bilgi ve donanıma sahip öğrenciler mezun ederek ülkemizin farklı bölgelerinde başarılı veteriner hekimler yetiştirmektir. Mezun olan birçok meslektaşımız Türkiye'nin farklı yerlerinde başarıyla görev yapıyor" diye konuştu.

"VAN KEDİSİYLE İLGİLİ BİLGİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise hayvanlarda kan gruplarının bilindiğini ve değişkenlikler gösterdiğini dile getirdi.

Van kedilerinde kan gruplarının henüz ortaya konulmadığını ifade eden Kaya, hangi Van kedisinin hangi kan grubuna sahip olduğunu bilmenin, kan nakli gibi durumlarda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu çalışma sayesinde Van kedilerinde hangi kan grubunun yoğun olduğunu öğrenme imkanı bulacaklarını söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Araştırmalarımızda öncelik verdiğimiz kriter şudur. Araştırma fikri kedinin yararına mı, gerekli mi? Orijinal ve faydalı olan fikirlere her zaman açığız. Şu an bir yüksek lisans öğrencim Van kedilerinin davranışları üzerine çalışma yapacak. Şimdiye kadar bu konuda hiçbir çalışma yapılmamış. Van kedisiyle ilgili bilgilerimiz her geçen yıl artıyor, akademik altyapımız güçleniyor ve güçlü bir arşiv oluşuyor. Eskiden birçok özellik bilinmiyordu. Van kedisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şu an ıslah çalışmalarıyla orijinal formlar korunuyor. Van kedisinin akademik altyapısı çok güçlüdür."