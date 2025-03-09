Van-Tahran seferleri ne zaman başlıyor, biletler satışa çıktı mı, yolculuk kaç saat sürüyor?
Kovid nedeniyle 2020 yılında ara verilen Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor. Haftada iki kez karşılıklı olarak düzenlenecek seferlerde, 40 yolcu kapasiteli 7 kuşetli vagon bulunacak. Bilet satışları ise 25 Şubat itibarıyla başladı. Peki, Van-Tahran tren seferleri hangi tarihte başlıyor, biletler nereden temin edilebilir?
Van-Tahran seferleri yeniden başlıyor. Kovid salgını nedeniyle ara verilen tren seferlerinde 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 10 bin yolcu taşındı. Haftada iki kez karşılıklı seferlerin yapılacağı trende, iki lokasyon arası 22 saat sürüyor. Peki, Van-Tahran seferleri ne zaman başlıyor?
VAN-TAHRAN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Van ile Tahran arasındaki seferler yeniden başlıyor. İlk seferin Tahran'dan 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek. Tahran-Van Yolcu Treni Pazar ve Çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise Pazartesi ve Perşembe saat 20.00'de hareket edecek.
VAN-TAHRAN TREN BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI, BİLET NEREDEN ALINIR?
Van-Tahran arası bilet satışları 25 Şubat itibarıyla başladı. Türkiye'de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden satılacak.