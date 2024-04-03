Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.

Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından parti binası önünde toplanan kalabalık, yürüyüş yapmak istedi.

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine ara sokaklara dağılan kalabalıktakiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, ateş yakarak polise taş attı.

AA'nın haberine göre; kentin birçok noktasında toplanarak barikatlar kuran, bazı araçlara zarar veren göstericilere müdahale eden polis, tazyikli su ve biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı.

REKLAM Kentteki gösterilerde şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. VAN'DA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER 15 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI Van'da gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 3-17 Nisan tarihlerinde yasak getirildi. Kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları yasaklandı. DHA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada; olası olayların önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 3-17 Nisan'da yapılacak basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda valilik makamınca karar alınmıştır."

REKLAM HAKKARİ Hakkari'de de kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Kent merkezindeki Bulvar Caddesi ile Yüksekova'daki Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelenler, yürüyüş yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine ara sokaklara dağılan göstericiler, polise taş atmaya başladı. Güvenlik önlemi alan polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek göstericileri dağıtmaya çalıştı. Hakkari'de olayların yaşandığı bölgeye giden Vali Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasilerde demokratik tepkilerin meşru haklar olduğunu belirterek, "Bunların kullanımının sınırları var. Bir başkasının hakkını engellemeden kendi haklarını sonuna kadar kullanabilir. Kamu düzeni de bunun bir parçası. Kamu düzeni içinde buna aykırı davranan herkese kanunlar yaptırımı öngörmüş. İstenmeyen birkaç hadise yaşandı. Çok şükür ciddi anlamda bir sıkıntımız yok. Bir vatandaşımızın yaralanması var. Adli makamlara konu intikal etti. Hakkarili hemşerilerimizden ricam, hepimizin taşıması gereken en önemli şey sağduyu. Birbirimize destek olmamız lazım." diye konuştu.

REKLAM Yüksekova'da şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı. DİYARBAKIR DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhan Eren ve kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük'ün de aralarında bulunduğu grup, İl Seçim Kurulu binası önünde toplandı. Küçük, yaptığı açıklamada, Van halkının yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na mazbata verilmediği yönündeki haberler yanlıştır. Bu bilgi doğru değildir. Buraya Van'a dair açıklama yapmaya geldik. YSK ile bir görüşme yaptık. YSK'nin itirazları alma süresi var. Bu süreler tamamlandı. Bu ayın 7'sine kadar süre işletilecek. Mazbata verilmedi haberi yanlıştır."

Açıklamaların ardından grup, yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. REKLAM Arbede sırasında güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. SİİRT Siirt'te DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan grup, buradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi. Polis, parti önünde açıklama yapılabileceğini ancak yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş ve DEM Parti İl Başkanı Eşref Tekin'in de bulunduğu grup, Güres Caddesi'ne kadar yürüdü.

Sarıtaş, Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına tepki gösterdi. Uyarılara rağmen yürümeye devam eden grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. REKLAM BATMAN Batman’da DEM Parti'nin il binası önünde düzenlenen kutlamada, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ve kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük konuşma yaptı. Programın ardından adliye binasına doğru yürümek isteyen, uyarılara rağmen dağılmayarak taş ve yasa dışı slogan atan gruba polis müdahale etti.

Çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı. BİTLİS Bitlis'te kesin olmayan seçim sonuçlarına itiraz etmek için DEM Parti Bitlis İl Başkanlığı toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ 15 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI Bitlis Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları ile protesto eylemlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili birçok ilde olayların yaşandığı belirtildi.

Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle konuyu benimsetmek için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, toplu olarak broşür dağıtma ve benzeri eylemler düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu eylem etkinliklerin, terör örgütlerince ve sol marjinal provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Eylemlerle saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, ​Bitlis sınırlarında 3 Nisan saat 00.01'den 17 Nisan saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince de basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Açıklamada, aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verildiği aktarıldı. BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren;



📌Van'da 2️⃣6️⃣

📌Hakkari Yüksekova'da 2️⃣9️⃣

📌Hakkari Merkez'de 9️⃣… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2024 Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: