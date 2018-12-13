Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Başkale ilçesinde bulunan tüm okullar bugün için tatil edildi.

Bahçesaray'da ise taşımalı eğitim hizmeti verilen bazı mahallelerde okullar tatil edildi.

Çorum'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir... Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

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