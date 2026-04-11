Van ve Hakkari'de 446 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 8 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı
Giriş: 11.04.2026 - 15:27
İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken; 422 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin, 10 kilogram esrar olmak üzere toplam 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ