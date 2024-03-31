Van Belediye başkan adayları kimlerdir? Van Belediyesi hangi partide? Van Belediye başkanı kimdir? Van Belediyesi hangi partide? Van Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Van Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Van Belediyesini hangi parti kazandı ve Van Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Van yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:12 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL