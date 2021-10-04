İHA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir iş yerinde narkotik dedektör köpeği ‘Zeus’ ile yapılan aramada 180 paket halinde 91 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Başkale ilçesinde ise 1 çuval içerisinde 22 paket halinde 16 kilo 572 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.