İHA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle İpekyolu ile Özalp ilçeleri sınırında sel meydana geldi.

Van-Özalp kara yolu da sel nedeniyle bir süre kapandı. Sel sularının durması üzerine iş makineleri tarafından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Tren ulaşımına da zarar veren sel, işçilerin uzun uğraşı sonrası raylarda biriken atıklar temizlenebildi.

Üç koldan gelen selin tarım arazilerine büyük zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, zararın karşılanması için yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILDI

İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi’ndeki sel baskınına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu ile Tuşba grup amirliğinden ekipler de gerekli güvenlik önlemlerini alarak bölgede çalışma yürüttü.