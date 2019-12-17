Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşıyor.
VANSPOR FK: 0 - KASIMPAŞA: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Van Atatürk Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 13.00
YAYIN:A Spor
VANSPOR FK: Salih, Samet, Şerif, Barış Gök, İsmail, Batuhan, Cihan, Serdar, Mehmet Sıddık, Oktay, Barış Sağır
TEKNİK DİREKTÖR: Taner Taşkın
KASIMPAŞA: Murat Can, Ben Youssef, Hafez, Çağtay, Veysel, Uğurcan, Hajradinovic, Heintz, Khalili, İlhan Depe, Azad Topik
TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutçu
Kasımpaşa, turun ilk maçında rakibini İstanbul'da 2-1 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.
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