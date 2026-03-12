VAR odası kulüplere açılmalı mı?

Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

Cem Dizdar, son günlerde Beşiktaş ve TFF arasındaki gerginliğe değindi.

"SONU OLMAYAN BİR TARTIŞMA"

Konuyla ilgili Cem Dizdar, "Bunların hepsi, kulüplerin güç gösterisinde federasyonun geri adım atmaları. Çünkü bu tartışma, sonu olmayan bir tartışma. İş birkaç sezon önce 'Ya ne konuşuyorlar? Şunları bir açıklayın bize' ile başladı. Yapılan herhangi bir girişim veya icra, konu hakkındaki şüpheleri gidermeye yetmedi ve yetmeyecek. Çünkü bu şüphe, oyundan uzak bir şey." dedi.

"BEŞİKTAŞ GÜCÜNÜ TAHKİM EDİYOR"

Siyah-beyazlıların bunu neden yaptığını kimsenin bilmediğini dile getiren Dizdar, "Beşiktaş Kulübü burada gücünü tahkim ediyor. Niye yaptığını da kimse bilmiyor. Bu kaotik ortamdan sağlıklı sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Bu uygulamaların hepsi, yeni dayatmaları beraberinde getirecek; çok açık. 'VAR odasına temsilci gönderin, izleyin' Bu şüpheyi de artırıyor, endişeyi de." ifadelerini kullandı.

"HAKEM MUAZZAM BİR ZİHİNSEL SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Hakemleri karar verdiği anda insan olarak görürsek sorunları çözebileceğimizi anlatan Dizdar, "Futbolcu, tribün uğultusundan ve atmosferden dolayı pası yanlış atıyor veya atamıyor. Hakem de öyle. Hakem, o arada bir karar vermek zorunda. 'Nasıl karar vermezsin?' dediğimiz insan, muazzam bir zihinsel süreçten geçiyor. Futbol, bugünden yarına değişiyor. Her şey bu kadar hızla değişirken, hakemden sürekli mekanik mükemmeliyet beklemek, her araba sürücüsünün kazasız araba sürmesini beklemek demek. Karşımızdakini bir insan olarak gördüğümüzde, sorunları çözüyoruz." şeklinde konuştu.