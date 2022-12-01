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Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

Bir restoran düşünün ki insanların yemek yemek için haftalarca sıra beklediği hatta Londra'nın en iyisi olan...Tek sorun şu ki böyle bir restoran aslında yok! Okurken eğleneceğiniz bu ilginç hikâye, algı yönetiminin başarılı bir örneğini temsil ettiği gibi internette yer alan her şeyin gerçek olmadığını da çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

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  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Vice News haber sitesinin yazarlarından biri olan Oobah Butler, 2018 yılında, dünyanın en çok kullanılen gezi, mekân ve tavsiye sitesi olan TripAdvisor'da yeni bir restoran kaydı açıyor.
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Butler, açtığı restoran için bir web sitesi hazırlıyor, sosyal medya hesapları açıyor. Restoran ismi ise The Shed (Kulübe). Yalnız ortada bir sorun var; böyle bir restoran aslında yok! Bu, tamamen Butler'un bir oyunu. Ancak oyun öyle bir hâl alıyor ki insan hayrete düşürüyor!
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Butler, inandırıcı olması için sosyal medya hesaplarından yemek fotoğrafları paylaşıyor lâkin bunlar gerçek yemek bile değil! Örneğin, güzel bir yemek gibi gözüken lezzetli tabak aslında bir tuvalet tableti...
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Restoranın tanıtımında "yalnızca rezervasyonla hizmet vermekte olan" bir restoran olduğu belirtiliyor ve Butler arkadaşlarına, TripAdvisor'a girip hayali restoran hakkında pozitif eleştiriler yazmasını istiyor.
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Web site algoritması gereği, pozitif yorumlar arttıkça restoranın puanı da artıyor ve insanlar rezervasyon için aramaya başlıyor. Butler, arayanlara çok dolu olduklarını ve önlerindeki 6-7 haftanın da böyle geçeceğini söylüyor.
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Butler, bu yalanı sürdürerek restoranı, TripAdvisor'da 5 tam puan ve mükemmel yorumlarla Londra'nın bir numaralı restoranı haline getiriyor. 
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Butler, haftalar sonra sıra bekleyen müşterileri arayarak restoranın sonunda müsait olduğunu söylüyor. Bunu duyan müşteriler çok mutlu oluyor. Hatta bazı müşteriler, Paris'ten geliyor.
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Tabii ki ortada gerçek bir restoran yok ancak Butler'un zekâsı var! Butler, arka bahçeye açılan küçük ancak harabeden hallice olan bir evi restorana çeviriyor. Bahçeyi donatıyor, yemek servisi için hazırlık yapıyor.
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Yemek alışverişinden kasıt; dondurucudan alınmış ve mikrodalgada ısıtılan yemekler, elbette...
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Müşteriler geldiğinde onları bu özel deneyim için bahçeye götürürken gözlerini bağlıyor. Bir arkadaşı DJ oluyor ve mikrodalgada ısıtılan yemekler servis ediliyor.
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Belki tam burada, Butler'un oyununun açığa çıktığını dğüşünüyorsunuz ama durum hiç de öyle değil! Hatta tam aksine...

     
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Müşteriler, yaşadıkları akşam yemeği deneyimini şöyle anlatıyor; Londra'nın en iyi restoranında bu deneyimi yaşamak harikaydı... 

    Yani bırakın şüphelenmeyi, insanlar bunun özel bir deneyim olduğunu düşünüyor.

     
  • Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...

    Oldukça eğlenceli ancak bir o kadar da ilginç olan bu hikâye, bize iki ders veriyor; algı yönetimi her şeyi değiştirebilir ve internette yer alan her şey gerçek değildir... 

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